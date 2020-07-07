2020-07-07T15:28:04+03:00
Происшествия

В Рыбинске из окна выпала двухлетняя девочка

К счастью, это был первый этаж
Полина Вачнадзе
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Несчастье произошло днем 6 июля в РыбинскеНесчастье произошло днем 6 июля в РыбинскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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ЧП произошло днем 6 июля в Рыбинске. Из окна квартиры в микрорайоне Скоморохова гора выпала двухлетняя девочка.

К счастью, квартира находилась на первом этаже, поэтому ребенок получил лишь ушибы, назначено амбулаторное лечение. И как это чаще всего и происходит, малышка залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая на выдержала вес ребенка. Взрослые в это время находились дома, но не досмотрели.

- Сотрудники полиции сейчас проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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