В Рыбинске из окна выпала двухлетняя девочка

7 Июль 2020 2020-07-07T15:28:04+03:00

К счастью, это был первый этаж

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ЧП произошло днем 6 июля в Рыбинске. Из окна квартиры в микрорайоне Скоморохова гора выпала двухлетняя девочка.

К счастью, квартира находилась на первом этаже, поэтому ребенок получил лишь ушибы, назначено амбулаторное лечение. И как это чаще всего и происходит, малышка залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая на выдержала вес ребенка. Взрослые в это время находились дома, но не досмотрели.

- Сотрудники полиции сейчас проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU