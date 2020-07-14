2020-07-14T16:55:40+03:00
Общество

Главврач Переславской ЦРБ рассказал о случаях заражения COVID-19 среди сотрудников

И сообщил о начале расследования смерти медсестры Валентины Наумовой
Светлана Крутикова
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Семь сотрудников Переславской ЦРБ уже получили выплаты из Фонда социального страхования. ФОТО: страница Кирилла Харчикова в ФейсбукеСемь сотрудников Переславской ЦРБ уже получили выплаты из Фонда социального страхования. ФОТО: страница Кирилла Харчикова в Фейсбуке
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Семь сотрудников Переславской ЦРБ, по словам главного врача медучреждения Кирилла Харчикова, уже получили выплаты из Фонда социального страхования - «за случай, не связанный со смертью и не приведший к инвалидности». Подготовили и направили документы еще на 12 специалистов.

- Необходимо понимать, средства индивидуальной защиты не дают 100%-ной гарантии избежать заражения коронавирусной инфекцией, - написал Кирилл Харчиков на своей странице в Фейсбуке.

Также он отметил, что очень важно, чтобы расследование случаев профессионального заболевания было максимально объективным, и медики и их родственники получили положенные компенсации.

Напомним, 5 июля стало известно о смерти медсестры Валентины Наумовой, которая работала в Переславской ЦРБ и проводила тестирования жителей на COVID-19. Позднее в областном департаменте здравоохранения уточнили, что причиной смерти стал не коронавирус.

- На 13 июля лечебное учреждение получило извещения об установлении предварительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания на Г.В. Олейник и В.Б. Наумову. Центр сан-эпиднадзора, также получивший экстренное извещение, приступает к выяснению обстоятельств и причин возникновения заболевания, составляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника и направляет ее к нам в ЦРБ. Далее начинает работать комиссия по расследованию профессионального заболевания, которую возглавляет главный врач центра санитарно-эпидемиологического надзора. Комиссия и принимает решение, - пояснил главврач Переславской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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