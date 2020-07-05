В Переславле умерла медсестра инфекционного отделения больницы

5 Июль 2020 2020-07-05T17:15:13+03:00

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Сегодня, 5 июня, стало известно о смерти медицинской сестры инфекционного отделения переславской больницы. По предварительным данным, умерла она от COVID-19, но точная причина смерти станет известна только после вскрытия.

В конце апреля 41-летняя медсестра стала героиней ролика "Спасибо врачам" про медработников, которые ведут борьбу с коронавирусом. Ежедневно женщина брала сотни анализов у пациентов, признавалась, что было страшно, но свою работу она любила. Коллеги отзываются о ней как об отзывчивом человеке дял которого больница была вторым домом.

ИСТОЧНИК KP.RU