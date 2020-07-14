2020-07-14T16:14:39+03:00
Общество

На Ярославскую область снова надвигается гроза и дождь

МЧС опубликовало предупреждение
Светлана Крутикова
Поделиться:
Ночью местами ожидается очень сильный дождьНочью местами ожидается очень сильный дождьФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

И вновь в Ярославской области может испортиться погода.

По данным Ярославского ЦГМС, с 18 часов 14 июля до 18 часов 15 июля в регионе ожидается гроза, ночью местами сильный и очень сильный дождь. При грозе порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

- Возможны подтопления низменных участков местности в результате ливневых дождей, затруднения в работе всех видов транспорта на дорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Вчерашняя непогода привела к тому, что в Ярославле вновь затопило улицы. Городские ливневки со своей работой не справились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ярославскую область снова надвигается гроза и дождь
В Ярославле судят мужчину, который обманом завладел чужими квартирами
В Ярославле ищут 10-летнего мальчика, нуждающегося в медицинской помощи
В Ярославской области открылся сезон охоты на пернатую дичь
У мусорных контейнеров возле детского сада в Ярославле расплодились крысы
Уголовное дело бывшего главы «Яргорэлектроранса» закрыли во второй раз
В Ярославле ограничат остановку и стоянку транспорта на улице Наумова
В Ярославской области провели проверку по факту загрязнения реки Печегды
Бывшему заместителю мэра Ярославля продлили арест
Врачи ярославской областной детской больницы вновь выезжают в районы
«Пытались остановить кровь»: под Ярославлем молодого человека порезали ножом
В Ярославле пропал 7-летний мальчик
«Жалоб не поступало»: власти Ярославля встретились с жителями улицы Колышкина
«Кричал от боли»: в Ярославле спасатели вызволили кота, которого зажало в окне
В Ярославской области прошли рейды по кафе и ресторанам
17-летний житель Ростова подозревается в сбыте наркотиков
В ярославских детсадах установят пункты приема вторсырья
«Ливневкам большой привет»: в Ярославле затопило улицы
Ярославцы вновь могут ходить в бассейн
Ушел в неизвестном направлении: в Ярославской области ищут пенсионера
Ярославец избил женщину и отнял у нее телефон и кошелек
В Ярославской области вновь ожидается гроза и сильный ветер
В Ярославле автомастерская лишилась оборудования из-за долгов