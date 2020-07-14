На Ярославскую область снова надвигается гроза и дождь

14 Июль 2020 2020-07-14T16:14:39+03:00

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И вновь в Ярославской области может испортиться погода.

По данным Ярославского ЦГМС, с 18 часов 14 июля до 18 часов 15 июля в регионе ожидается гроза, ночью местами сильный и очень сильный дождь. При грозе порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

- Возможны подтопления низменных участков местности в результате ливневых дождей, затруднения в работе всех видов транспорта на дорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Вчерашняя непогода привела к тому, что в Ярославле вновь затопило улицы. Городские ливневки со своей работой не справились.

ИСТОЧНИК KP.RU