2020-07-13T20:21:09+03:00
Общество

«Ливневкам большой привет»: в Ярославле затопило улицы

Непогода вновь застала город врасплох
Светлана Крутикова
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Затопило улицу Папанина. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтактеЗатопило улицу Папанина. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
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Прогнозы синоптиков сбылись. На Ярославль обрушилась непогода. И ливень в очередной раз показал «слабые места» города. Понадобилось не больше часа, чтобы дождевая вода скрыла проезжую часть и тротуары. Некоторые дворы и дороги затопило так сильно, что пробраться через них, пожалуй, можно только вплавь.

Соцсети уже заполняются видео и фотографиями с «плывущими» по улицам машинами. Причем «плывут» все: Брагино, Заволга, Пятерка и даже центр Ярославля. Создается ощущение, что городские ливневки либо не работают совсем, либо не справляются с потоками.

- Похоже, тут можно и затонуть. Воды по пороги. Страшно ехать. Колесо уже до середины скрыло. Все, ребята, тонем, - комментирует происходящее автор одного из видеороликов, снятых на улице Саукова.

А судя по тому, что синоптики прогнозируют дожди почти на всю неделю, «тонуть» ярославцам придется еще не раз.

"Плывет" и улица Орджоникидзе. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

"Плывет" и улица Орджоникидзе. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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