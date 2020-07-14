2020-07-14T12:35:12+03:00
Происшествия

Бывшему заместителю мэра Ярославля продлили арест

Ринат Бадаев останется под стражей до 15 сентября
Светлана Крутикова
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Бывший чиновник останется под стражей до 15 сентябряБывший чиновник останется под стражей до 15 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера, 13 июля, Фрунзенский районный суд Ярославля продлил арест бывшему заместителю мэра Ярославля. Ринат Бадаев, обвиняемый в получении взятки, останется под стражей до 15 сентября.

Напомним, что бывшего заммэра по вопросам градостроительства задержали в январе этого года. Как следует из материалов дела, летом 2019 года Ринат Бадаев предложил руководителю одной из фирм оказать содействие в заключении муниципальных контрактов с агентством по муниципальному заказу и ЖКХ, а также в своевременной приемке работ на сумму 12 миллионов рублей. За помощь Бадаев запросил больше миллиона рублей. Однако получить он успел только часть взятки - 390 тысяч рублей.

В июне на бывшего чиновника завели второе уголовное дело. Установили, что он причастен к еще одному эпизоду получения взятки. В декабре 2019 года обвиняемый получил от генерального директора строительной фирмы более 2 миллионов рублей за помощь в заключении договора на выполнение проектных работ для нужд Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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