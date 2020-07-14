2020-07-14T10:33:13+03:00
Общество

«Жалоб не поступало»: власти Ярославля встретились с жителями улицы Колышкина

Ремонтные работы решили остановить на три дня
Светлана Крутикова
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Жители улицы Колышкина просят пересмотреть проект переноса остановкиЖители улицы Колышкина просят пересмотреть проект переноса остановкиФото: Мэрия Ярославля
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Вчера, 13 июля, городские власти встретились с жителями улицы Колышкина. Встречу решили провести после того, как один из местных жителей облил себя бензином в знак протеста против переноса остановки ближе к своему дому.

Жители улицы Колышкина говорят о том, что просили пересмотреть проект, но получали одни отписки. В мэрии, как оказалось, до вчерашнего дня о жалобах никто ничего не слышал.

- В адрес департамента городского хозяйства мэрии Ярославля до 13 июля не поступало ни одного обращения от жителей с жалобами на устройство остановки. Первое обращение передали при встрече. Уполномоченный по правам человека совместно с жителями передал документ с просьбой рассмотреть возможность изменения проектно-сметной документации. В результате встречи приняли решение полностью остановить работы на три дня, чтобы еще раз перепроверить документацию и рассмотреть возможность изменений, - сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В четверг, 16 июля, с жителями улицы Колышкина встретятся еще раз и озвучат возможные варианты размещения остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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