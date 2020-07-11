Облил себя бензином: ярославец выразил протест против переноса остановки

Таким образом 46-летний ярославец выразил протест против переноса остановки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня, 11 июля, строителям пришлось приостановить ремонт дороги на улице Колышкина в Заволжском районе. Произошло это после того, как один из жителей улицы облил себя бензином и сел на землю.

Оказалось, что таким образом 46-летний ярославец выразил протест против переноса остановки общественного транспорта к дому, где он живет. Мужчина считает, что рядом с новой остановкой будет много мусора, который едва ли кто-то станет убирать. Кроме того, местные жители переживают за безопасность детей. Зимой, в случае если дорогу будут чистить плохо, школьникам придется ходить до новой остановки не по тротуарам, а прямо по проезжей части.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, МЧС, скорая, а также представители районной администрации. Мужчину удалось успокоить. Представители городской мэрии встретятся с местными жителями в понедельник, 13 июля, чтобы решить возникший вопрос.