14 Июль 2020 2020-07-14T09:34:37+03:00

Расстояние между столиками должно быть не меньше полутора метров Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославской области прошли рейды по кафе и ресторанам. Напомним, что с 11 июля заведениям разрешили принимать посетителей не только на летних верандах, но и в залах.

Требований к учреждениям общепита предъявляют немало. Так, посетителям при входе в заведение должны измерять температуру. Сотрудники обязаны быть в масках и перчатках. Расстояние между столиками должно быть не меньше полутора метров. Обрабатывать столы дезинфицирующими средствами необходимо после каждого посетителя. Кроме того, каждые четыре часа требуется проводить дезинфекцию всех помещений.

Вчера, 13 июля, рейды прошли в Ярославле, Гаврилов-Ямском и Ростовском районах. По словам заместителя директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Валентины Шишиной, в большинстве заведений все необходимые требования соблюдаются как в залах, так и на летних верандах.

ИСТОЧНИК KP.RU