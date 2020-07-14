2020-07-14T09:34:37+03:00
Общество

В Ярославской области прошли рейды по кафе и ресторанам

В большинстве заведений требования Роспотребнадзора соблюдаются
Светлана Крутикова
Поделиться:
Расстояние между столиками должно быть не меньше полутора метровРасстояние между столиками должно быть не меньше полутора метровФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославской области прошли рейды по кафе и ресторанам. Напомним, что с 11 июля заведениям разрешили принимать посетителей не только на летних верандах, но и в залах.

Требований к учреждениям общепита предъявляют немало. Так, посетителям при входе в заведение должны измерять температуру. Сотрудники обязаны быть в масках и перчатках. Расстояние между столиками должно быть не меньше полутора метров. Обрабатывать столы дезинфицирующими средствами необходимо после каждого посетителя. Кроме того, каждые четыре часа требуется проводить дезинфекцию всех помещений.

Вчера, 13 июля, рейды прошли в Ярославле, Гаврилов-Ямском и Ростовском районах. По словам заместителя директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Валентины Шишиной, в большинстве заведений все необходимые требования соблюдаются как в залах, так и на летних верандах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области прошли рейды по кафе и ресторанам
17-летний житель Ростова подозревается в сбыте наркотиков
В ярославских детсадах установят пункты приема вторсырья
«Ливневкам большой привет»: в Ярославле затопило улицы
Ярославцы вновь могут ходить в бассейн
Ушел в неизвестном направлении: в Ярославской области ищут пенсионера
Ярославец избил женщину и отнял у нее телефон и кошелек
В Ярославской области вновь ожидается гроза и сильный ветер
В Ярославле автомастерская лишилась оборудования из-за долгов
В Ярославле насмерть сбили велосипедистку
В Ярославле дочь закрыла маму на балконе: на помощь пришли спасатели
В Ярославле из-за задымления из офисного здания эвакуировали людей
В Ярославле из окна четвертого этажа выпал 4-летний ребенок
Ярославец украл у пенсионерки больше 100 тысяч рублей
В Ярославской областной детской больнице появился новый аппарат УЗИ
В Ярославле цыганка сняла с мужчины «порчу» за 10 тысяч рублей
На трассе М8 разбилась известная девушка-байкер из Ярославля
У ярославского детского технопарка появится мобильный «Кванториум»
Все проехали мимо: в Ярославле у торгового центра загорелся автомобиль
В Ярославле в ДТП со скорой помощью пострадал один человек
В Ярославской области разыскивают пропавшую 41-летнюю женщину
В Ярославской области пожарные инспектируют частные дома и садоводства
МЧС предупреждает: в Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер
Музей-заповедник «Ростовский кремль» открыл выставки для посетителей
В Ярославской области КамАЗ насмерть сбил велосипедиста
Заблудился в лесу: в Ярославской области ищут пенсионера
В Ярославской области четверо мужчин пойдут под суд за резню в кафе
В Ярославской области обезвредили гранату
Смертельное ДТП в Рыбинске: мотоциклист сбил пешеходов