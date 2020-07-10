2020-07-10T16:04:19+03:00
Общество

11 июля в Ярославской области откроются кафе и рестораны

В том числе и фудкорты в торговых центрах
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области разрешили открыть кафе и рестораныВ Ярославской области разрешили открыть кафе и рестораныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже завтра, 11 июля, в Ярославской области полностью открываются заведения общественного питания – рестораны, кафе, бары, столовые, а также фудкорты в торговых центрах. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

- Несколько сомневались в этом решении, потому что после открытия летних веранд, некоторые позволили себе обслуживать посетителей и во внутренних помещениях. Однако из-за недобросовестности одних, не должны страдать другие. Большая часть владельцев кафе, в которых не было уличных площадок, соблюдали ограничительные меры, - написал Дмитрий Миронов.

При этом департамент АПК и потребительского рынка будет следить, как в общепитах соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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