В Ярославле насмерть сбили велосипедистку
Сегодня, 13 июля, в Ярославле на улице Колышкина сбили велосипедистку. Информация об этом появилась в социальных сетях.
- На участке дороги по Колышкина, про который недавно писали, снова происшествие. Только что сбили женщину на велосипеде, похоже, насмерть. Наезд произошел прямо у остановки магазина №10, - сообщил автор поста.
В УМВД России по Ярославской области информацию о ДТП подтвердили.
- По предварительной информации, около 7 утра мужчина, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-2113», сбил велосипедистку и скрылся. В результате ДТП 68-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Сотрудники ДПС водителя задержали и доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU