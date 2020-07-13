В Ярославле насмерть сбили велосипедистку

13 Июль 2020 2020-07-13T14:54:18+03:00

Водитель с места ДТП скрылся, но полиция нашла его

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Сегодня, 13 июля, в Ярославле на улице Колышкина сбили велосипедистку. Информация об этом появилась в социальных сетях.

- На участке дороги по Колышкина, про который недавно писали, снова происшествие. Только что сбили женщину на велосипеде, похоже, насмерть. Наезд произошел прямо у остановки магазина №10, - сообщил автор поста.

В УМВД России по Ярославской области информацию о ДТП подтвердили.

- По предварительной информации, около 7 утра мужчина, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-2113», сбил велосипедистку и скрылся. В результате ДТП 68-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Сотрудники ДПС водителя задержали и доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU