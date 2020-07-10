Мусорный полигон под Гаврилов-Ямом полностью потушили
На мусорном полигоне «Черная гора» в Гаврилов-Яме завершили тушение тлеющих участков. Их, по данным МЧС, было два.
- На тушении работали два экскаватора, два автомобиля подвоза воды и проливки очагов, два бульдозера, два КамАЗа для подвоза пески, - перечислил работающую технику заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования региона Артем Назаров.
На данный момент тушение завершено. Причиной возникновения очагов специалисты назвали самовозгорание из-за высокой температуры воздуха, как следствие нагрева солнечными лучами на участке, где работы не велись.
Напомним, что мусорный полигон загорелся 7 июля. Пожар потушили тем же вечером, но все эти дни шла проливка.
ИСТОЧНИК KP.RU