В Ярославской области горел мусорный полигон

8 Июль 2020 2020-07-08T09:13:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гаврилов-Ямском районе вчера, 7 июля, горел действующий полигон коммунальных отходов. Спасателям сообщение о возгорании поступило в 17:18.

- На места работали четыре пожарные машины. Пожар был локализован, сейчас идет проливка. Площадь большая, периодически в разных местах возникают очаги, их ликвидируют, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Площадь пожара составили 100 на 100 метров. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU