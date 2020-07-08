В Ярославской области горел мусорный полигон
ЧП произошло вчера вечером
В Ярославской области горел мусорный полигон. ФОТО: "Подслушано Гаврилов-Ям" ВКонтакте
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В Гаврилов-Ямском районе вчера, 7 июля, горел действующий полигон коммунальных отходов. Спасателям сообщение о возгорании поступило в 17:18.
- На места работали четыре пожарные машины. Пожар был локализован, сейчас идет проливка. Площадь большая, периодически в разных местах возникают очаги, их ликвидируют, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Площадь пожара составили 100 на 100 метров. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU