10 Июль 2020 2020-07-10T16:52:17+03:00

Масочный режим в Ярославской области продлили до 1 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Масочный режим в Ярославской области продлен до 1 августа, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов. При этом контроль за ним будет ужесточен.

- Маска – барьер на пути распространения вируса и если хотим победить его, давайте еще потерпим эти неудобства. Так мы сможем приблизить третий этап снятия ограничений, - сказал глава области.

На третьем этапе планируется открытие кинотеатров и развлекательных заведений, можно будет проводить массовые мероприятия и посещать стадионы.

А с завтрашнего дня, с 11 июля, в регионе открывают рестораны и кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU