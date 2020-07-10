2020-07-10T16:52:17+03:00
Общество

Масочный режим в Ярославской области продлили до 1 августа

Полина Вачнадзе
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Масочный режим в Ярославской области продлили до 1 августаМасочный режим в Ярославской области продлили до 1 августаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Масочный режим в Ярославской области продлен до 1 августа, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов. При этом контроль за ним будет ужесточен.

- Маска – барьер на пути распространения вируса и если хотим победить его, давайте еще потерпим эти неудобства. Так мы сможем приблизить третий этап снятия ограничений, - сказал глава области.

На третьем этапе планируется открытие кинотеатров и развлекательных заведений, можно будет проводить массовые мероприятия и посещать стадионы.

А с завтрашнего дня, с 11 июля, в регионе открывают рестораны и кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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