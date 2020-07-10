В Ярославле водитель не пропустил машину скорой помощи

10 Июль 2020 2020-07-10T14:20:19+03:00

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Инцидент произошел 9 июля на улице Панина у дома №24а в Ярославле. Водитель поставил свой автомобиль на проезде во дворе, из-за чего машина скорой помощи не могла проехать. Медикам пришлось вызвать полицию: водителя увезли, а его автомобиль эвакуировали.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

В марте на улице Звездной водитель не пропустил «скорую» в которой находился ребенок. 34-летнего мужчину за то, что он не уступил дорогу, на 3 месяца лишили прав.

ИСТОЧНИК KP.RU