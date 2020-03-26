2020-03-26T15:32:05+03:00
Общество

В Ярославле нашли водителя, который не пропустил скорую помощь

Мужчина будет оштрафован
Полина Вачнадзе
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В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении ФОТО: Жесть ЯрославльВ отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении ФОТО: Жесть Ярославль
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В Ярославле сотрудники полиции установили личность водителя, который 24 марта во дворе на улице Звездной не пропустил скорую помощь. В ней в этот момент находился маленький ребенок. На просьбы медиков дать им проехать, 34-летний ярославец, сидевший за рулем «Хендая», никак не реагировал.

- В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей или лишение права управлять транспортными средствами на срок до года, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Также этим делом заинтересовался СКР. Сейчас следователи проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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