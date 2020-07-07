Ярославле на продажу вновь выставили Ленинский рынок

7 Июль 2020 2020-07-07T16:16:36+03:00

Начальная цена – чуть больше 145 миллионов рублей

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Рынок подешевел примерно на 34 тысячи рублей. Напомним, что это уже пятая попытка городских властей пустить МУП с молотка.

Впервые Ленинский рынок попытались продать в декабре прошлого года, начальная цена была 145 миллионов 304 тысячи рублей. Но на аукцион заявилась лишь одна компания и торги не состоялись. Участвовать во втором и третьем аукционах вообще не нашлось желающих, на четвертый заявились два покупателя, но они вовремя не внесли задаток и торги снова не состоялись.

Сейчас пятая попытка продать объект. Стартовая цена 145 миллионов 270 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU