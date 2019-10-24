Рынок Ленинского района Ярославля выставили на продажу
Владимир Волков подписал постановление об условиях приватизации Ленинского рынка.
Он выставлен на торги, начальная цена – 145 миллионов 304 тысячи рублей.
- Продать на аукционе в электронной форме находящиеся в муниципальной собственности Ярославля 38 424 акции (100% уставного капитала) АО «Ленинский рынок», - говорится в постановлении.
Ранее председатель муниципалитета Артур Ефремов заверил ярославцев, что рынок, несмотря на его продажу, останется на своем месте.
- Мы понимаем, что это центр притяжения, определенная социальная среда, особенно для тех, кто там живет. Для нас важно, чтобы рынок был сохранен и бюджет Ярославля получил по максимуму, - пояснил Артур Ефремов на встрече с журналистами.
ИСТОЧНИК KP.RU