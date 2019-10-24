2019-10-24T12:04:08+03:00
Общество

Рынок Ленинского района Ярославля выставили на продажу

Постановление об этом подписал мэр города
Полина Вачнадзе
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Начальная цена – 145 миллионов 304 тысячи рублей.Начальная цена – 145 миллионов 304 тысячи рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Владимир Волков подписал постановление об условиях приватизации Ленинского рынка.

Он выставлен на торги, начальная цена – 145 миллионов 304 тысячи рублей.

- Продать на аукционе в электронной форме находящиеся в муниципальной собственности Ярославля 38 424 акции (100% уставного капитала) АО «Ленинский рынок», - говорится в постановлении.

Ранее председатель муниципалитета Артур Ефремов заверил ярославцев, что рынок, несмотря на его продажу, останется на своем месте.

- Мы понимаем, что это центр притяжения, определенная социальная среда, особенно для тех, кто там живет. Для нас важно, чтобы рынок был сохранен и бюджет Ярославля получил по максимуму, - пояснил Артур Ефремов на встрече с журналистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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