В Ярославской области утонула 15-летняя девушка
Очередная трагедия на воде произошла в Борисоглебском районе на Акуловских карьерах. Там утонула 15-летняя девушка.
На данный момент, есть две версии, как это могло произойти. По словам одних очевидцев, подросток спасала кого-то и не смогла сама выплыть, по словам других – никто не тонул. Выяснить, что же действительно случилось на карьерах, предстоит следователям СКР.
- По факту случившегося проводится доследственная проверка, - сказали в пресс-службе ведомства.
Известно, что девушка на пляж пошла не одна, а в сопровождении дальних родственников.
6 июля в Переславском районе в пруду утонул мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU