В Ярославской области утонула 15-летняя девушка

7 Июль 2020 2020-07-07T13:30:27+03:00

Есть несколько версий, как это произошло

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Очередная трагедия на воде произошла в Борисоглебском районе на Акуловских карьерах. Там утонула 15-летняя девушка.

На данный момент, есть две версии, как это могло произойти. По словам одних очевидцев, подросток спасала кого-то и не смогла сама выплыть, по словам других – никто не тонул. Выяснить, что же действительно случилось на карьерах, предстоит следователям СКР.

- По факту случившегося проводится доследственная проверка, - сказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что девушка на пляж пошла не одна, а в сопровождении дальних родственников.

6 июля в Переславском районе в пруду утонул мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU