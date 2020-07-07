2020-07-07T10:38:10+03:00
Общество

В Ярославской области в пруду утонул 52-летний мужчина

Трагедия произошла в селе Кубринск Переславского района
Светлана Крутикова
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По предварительным данным, потерпевший купался в водоеме и утонулПо предварительным данным, потерпевший купался в водоеме и утонулФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вчера, 6 июля, днем в пруду в селе Кубринск Переславского района обнаружили тело 52-летнего мужчины.

- Признаков насильственной смерти нет. По предварительным данным, потерпевший купался в водоеме и утонул, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Ярославской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Следователь уже осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. По результатам проверки будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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