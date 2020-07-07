2020-07-07T11:41:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области от коронавируса умерли еще три человека

Жертвами вируса стали двое мужчин и женщина
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Ярославской области от коронавируса умерли три человека. Скриншот Яндекс.СтатистикаВ Ярославской области от коронавируса умерли три человека. Скриншот Яндекс.Статистика
Изменить размер текста:

В Ярославской области COVID-19 унес жизни еще троих человек. Жертвами вируса стали двое мужчин 55 и 68 лет, а также 72-летняя женщина. В каких районах области они жили, а также другие подробности на данный момент не известны.

По официальной статистике, от коронавируса в Ярославском регионе с начала пандемии погибли 22 человека.

Данные на 7 июля по распространение коронавируса в Ярославской области читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24