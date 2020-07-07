В Ярославской области от коронавируса умерли еще три человека

7 Июль 2020 2020-07-07T11:41:01+03:00

В Ярославской области от коронавируса умерли три человека. Скриншот Яндекс.Статистика

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В Ярославской области COVID-19 унес жизни еще троих человек. Жертвами вируса стали двое мужчин 55 и 68 лет, а также 72-летняя женщина. В каких районах области они жили, а также другие подробности на данный момент не известны.

По официальной статистике, от коронавируса в Ярославском регионе с начала пандемии погибли 22 человека.

Данные на 7 июля по распространение коронавируса в Ярославской области читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU