В Ярославской области от коронавируса умерли еще три человека
Жертвами вируса стали двое мужчин и женщина
В Ярославской области от коронавируса умерли три человека. Скриншот Яндекс.Статистика
Изменить размер текста:
В Ярославской области COVID-19 унес жизни еще троих человек. Жертвами вируса стали двое мужчин 55 и 68 лет, а также 72-летняя женщина. В каких районах области они жили, а также другие подробности на данный момент не известны.
По официальной статистике, от коронавируса в Ярославском регионе с начала пандемии погибли 22 человека.
Данные на 7 июля по распространение коронавируса в Ярославской области читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU