Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 июля 2020: больше 5 тысяч заболевших
Всего зараженных: 5031
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области к сегодняшнему дню коронавирус подхватили больше 5 тысяч человек, если быть точнее – 5031 ярославец, по официальной статистике, заразился COVID-19. Вылечились 3763 пациента.
За сутки число пациентов с коронавирусом увеличилось на 40 человек, вылечились 22 жителя области.
В больницах сейчас находится 461 пациент: 144 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 317 – с типичной клиникой COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU