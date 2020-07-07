Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 июля 2020: больше 5 тысяч заболевших

Всего зараженных: 5031

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области к сегодняшнему дню коронавирус подхватили больше 5 тысяч человек, если быть точнее – 5031 ярославец, по официальной статистике, заразился COVID-19. Вылечились 3763 пациента.

За сутки число пациентов с коронавирусом увеличилось на 40 человек, вылечились 22 жителя области.

В больницах сейчас находится 461 пациент: 144 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 317 – с типичной клиникой COVID-19.