2020-07-07T01:00:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 июля 2020: больше 5 тысяч заболевших

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 7 июля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 7 июля 2020 года. Скриншот Яндекс.СтатистикаРассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 7 июля 2020 года. Скриншот Яндекс.Статистика
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Всего зараженных: 5031

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области к сегодняшнему дню коронавирус подхватили больше 5 тысяч человек, если быть точнее – 5031 ярославец, по официальной статистике, заразился COVID-19. Вылечились 3763 пациента.

За сутки число пациентов с коронавирусом увеличилось на 40 человек, вылечились 22 жителя области.

В больницах сейчас находится 461 пациент: 144 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 317 – с типичной клиникой COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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