Ярославцев предупредили: будет жарко

7 Июль 2020 2020-07-07T11:20:24+03:00

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7 и 8 июля в Ярославской области будет жарко, о чем предупредило Главное управление МЧС по региону. Столбик термометра поднимется до +31-+32 градусов. Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы избежать теплового удара и солнечных ожогов.

Из-за сильной жары велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе и отключения электричества по причине перегрева трансформаторных станций. Возможны техногенные и природные пожары, угроза гибели сельскохозяйственных культур и рост несчастных случаев на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU