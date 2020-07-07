Как ярослацам избежать теплового удара? Советы специалистов

В Ярославской области установилась жаркая погода: ожидается, что в ближайшую среду, 8 июля, столбики термометров поднимутся до +29-+32 градусов, ночью будет +14-+16.

Хоть и истосковались ярославцы по лету, но такую жару хорошо переносят не все. Чтобы избежать теплового удара и солнечных ожогов, следует соблюдать несколько советов, которые дали специалисты пожарно-спасательной службы Ярославской области. Если соблюдать рекомендации, можно существенно снизить негативное воздействие жары и духоты.

- Дома желательно поддерживать прохладную температуру. Днем закрывайте окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. Окна открывайте на ночь, когда на улице холоднее, чем в помещении.

- Старайтесь не находиться на жаре. Переходите в самую прохладную комнату, особенно на ночь. Если дома очень жарко, больше времени проводите другом месте, где есть кондиционер.

- Не выходите на улицу в самое жаркое время суток.

- Избегайте интенсивной физической нагрузки.

- Старайтесь находиться в тени.

- Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях.

- Пейте больше жидкости, принимайте прохладный душ или ванну. Можно делать холодные компрессы или обертывания, используя мокрые холодные полотенца.

- Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте головной убор и солнечные очки.

- Людям, у которых очень светлая кожа, лучше избегать активного солнца.

- Не пейте сладкие и алкогольные напитки.