4 Июль 2020 2020-07-04T15:32:34+03:00

Добрынинский мост в Ярославле будет закрыт до 17 июля Фото: Полина Вачнадзе

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Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, движение транспорта по Добрынинскому мосту будет ограничено до 17 июля. Это связано с дополнительными работами при проведении капитального ремонта путепровода.

Напомним, что ремонт Добрынинского моста длился несколько месяцев. В мае его открыли для движения транспорта, но уже в конце того же месяца вновь перекрыли. Специалисты при обследовании выявили значения, при которых эксплуатация путепровода оказалась небезопасной.

Изначально планировалось, что дополнительные работы займут 10 дней, но после дату открытие моста сдвинули на неопределенный срок. Кроме того, работы потребовали выделения дополнительных 300 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU