В Ярославской области 6 июля откроют загородные лагеря

3 Июль 2020 2020-07-03T16:56:28+03:00

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В Ярославской области с 6 июля откроются загородные лагеря, а вот дневные – пришкольные, трудовые и профильные – смогут приступить к работе только в конце месяца, с 20 июля. Это связано с проведением единого государственного экзамена, пояснил глава региона Дмитрий Миронов.

По рекомендациям Роспотребнадзора, заполнять лагеря будут не более, чем на 50%, поэтому кому-то из родителей путевки придется вернуть.

Персонал лагерей пройдет тестирование на COVID-19 и будет находиться на работе всю смену. Это обязательное условие. В связи с чем дали возможность организациям самим решать, сколько продлится смена – обычные три недели или сократится до двух, - сказал губернатор.

С 4 июля в регионе откроются гостиницы, правда, с некоторыми ограничениями.

ИСТОЧНИК KP.RU