С 4 июля в Ярославской области открываются гостиницы

3 Июль 2020 2020-07-03T13:05:01+03:00

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Завтра, 4 июля, в регионе открываются гостиницы. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Пандемия остановила работу всей туристической отрасли. Загрузка гостиниц, турбаз, отелей в апреле и мае составила не более 2%. Чтобы не произошло повторного всплеска заболеваемости, восстанавливаться придется постепенно, - написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Заполнять отели разрешили на три четверти. Гостиничные кафе и столовые, у которых нет летних веранд, смогут работать только на вынос и доставку в номера.

До 15 июля под запретом остаются развлекательно-досуговые мероприятия. Кафе и рестораны также пока не смогут принимать посетителей в закрытых помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU