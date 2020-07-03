В Ярославской области рестораны без летних веранд будут закрыты до 15 июля

3 Июль 2020 2020-07-03T13:40:30+03:00

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Все кафе, рестораны и другие места общепита, которые находятся в закрытых помещениях без летних веранд, будут закрыты еще как минимум до 15 июля. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов. Также продлен до середины месяца и запрет на развлекательно-досуговые мероприятия.

- Койки в ковид-стационарах еще пополнятся, а это значит – при всем желании вернуть все на докоронавирусный этап пока не получится. Но финал этой истории, уверен, близок, - считает Дмитрий Миронов.

Также он сообщил, что с 4 июля в регионе открываются гостиницы, правда, заполнять их будут на три четверти и введут ограничения по работе местных ресторанов и столовых.

ИСТОЧНИК KP.RU