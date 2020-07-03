В Ярославле Тверицкий пляж закрыли для купания из-за плохого качества воды
В Ярославле закрыли Тверицкий пляж. Результаты экспертизы проб воды из Волги показали, что качество воды не соответствует санитарным нормам.
- В соответствии с требованием Роспотребнадзора по Ярославской области запрещено купаться в Волге в районе Тверицкого пляжа и обводненном карьере в районе улицы Шевелюха. Такое решение связано с тем, что качество воды по результатам лабораторных исследований не соответствует санитарным требованиям, - сообщил на своей странице в социальной сети глава Заволжского района Андрей Мамонтов.
Напомним, ранее пробы из Волги взяли в районе Центрального и Дзержинского пляжа. Там вода тоже не прошла контроль по микробиологическим показателям.
ИСТОЧНИК KP.RU