В Ярославле Тверицкий пляж закрыли для купания из-за плохого качества воды

3 Июль 2020 2020-07-03T12:05:20+03:00

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В Ярославле закрыли Тверицкий пляж. Результаты экспертизы проб воды из Волги показали, что качество воды не соответствует санитарным нормам.

- В соответствии с требованием Роспотребнадзора по Ярославской области запрещено купаться в Волге в районе Тверицкого пляжа и обводненном карьере в районе улицы Шевелюха. Такое решение связано с тем, что качество воды по результатам лабораторных исследований не соответствует санитарным требованиям, - сообщил на своей странице в социальной сети глава Заволжского района Андрей Мамонтов.

Напомним, ранее пробы из Волги взяли в районе Центрального и Дзержинского пляжа. Там вода тоже не прошла контроль по микробиологическим показателям.

ИСТОЧНИК KP.RU