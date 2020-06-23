В Ярославле назвали места, где можно купаться
В Ярославле постановлением мэра города определены три места для массового отдыха людей: это Центральный пляж на Которосльной набережной, Заволжский пляж на Тверицкой набережной и Дзержинский пляж на 1-ой Норской набережной. Однако исследования Роспотребнадзора показали, санитарным требованиям отвечает лишь вода в Волге на Заволжском пляже. На Центральном и Дзержинском купаться не рекомендуется – вода не прошла контроль по микробиологическим показателям.
Но даже там, где все в порядке по санитарным нормам, купаться сейчас нельзя – пляжи официально закрыты из-за коронавирусной инфекции. Но ярославцев это нисколько не смущает: в жаркие дни люди идут к воде несмотря на все запреты и ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU