В Ярославле назвали места, где можно купаться

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:00:12+03:00

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В Ярославле постановлением мэра города определены три места для массового отдыха людей: это Центральный пляж на Которосльной набережной, Заволжский пляж на Тверицкой набережной и Дзержинский пляж на 1-ой Норской набережной. Однако исследования Роспотребнадзора показали, санитарным требованиям отвечает лишь вода в Волге на Заволжском пляже. На Центральном и Дзержинском купаться не рекомендуется – вода не прошла контроль по микробиологическим показателям.

Но даже там, где все в порядке по санитарным нормам, купаться сейчас нельзя – пляжи официально закрыты из-за коронавирусной инфекции. Но ярославцев это нисколько не смущает: в жаркие дни люди идут к воде несмотря на все запреты и ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU