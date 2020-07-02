Создатели фильма о хоккеистах «Локомотива» написали ответное письмо руководству клуба

2 Июль 2020 2020-07-02T15:50:40+03:00

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В ответ на заявление руководства ХК «Локомотив», которое высказалась против съемок фильма про погибшую в 2011 году команду, создатели проекта посчитали нужным высказать свою позицию по этому поводу.

- Мы считаем, что каждый человек, каждый творческий коллектив имеет полное право выразить личную боль утраты любимой команды всеми возможными средствами, в том числе и кинематографическими. И чем больше будет таких выражений любви к нашим ребятам в самых разных творческих формах, тем крепче будет память о команде, - пишут создатели фильма «Только Локо!».

К съемкам картины приступили 30 июня, она должна выйти на экраны к 10-летию трагедии. Но фильм, утверждают авторы, не о ней, не о трагедии, это фильм о команде глазами простых людей, болельщиков, технического персонала, невест и родственников погибших хоккеистов.

Автор сценария и режиссер-постановщик – известный российский режиссер и кинодраматург, многократный призер международных и российских кинофестивалей Владимир Алеников. В картине согласились принять участие Алексей Гуськов, Кирилл Плетнев, Сергей Баталов, Ирина Розанова, Анна Уколова, Андрей Мерзликин, Александр Рапопорт, Никита Волков и многие другие.

- Очень надеясь на сотрудничество с клубом, мы с огромным разочарованием узнали о негативном и категорическом отношении к фильму президента ХК «Локомотив» Ю.Н.Яковлева. … Мы эту позицию понимаем, но не принимаем. Ни у кого нет права узурпировать память о выдающихся спортсменах. … Тот факт, что из-за этой позиции нам придется снимать целый ряд сцен не на родной ярославской «Арене 2000», а на других аренах, конечно же, удручает и затрудняет производство фильма, - говорят авторы ответного письма.

По их словам, понимая всю ответственность, они заручились письменной поддержкой более двух десятков семей ребят, родным и близким показали презентацию кинопроекта и те ее одобрили. Фильм поддержали выдающиеся отечественные хоккеисты Владислав Третьяк, Игорь Тузик, Вячеслав Фетисов, консультантом стал Андрей Коваленко.

- … давать оценки сценарию, как «крайне поверхностному», может только зритель и только после выхода фильма в прокат. Оценка эта к тому же ничем не мотивирована, потому как прочитать сценарий полгода назад, было невозможно, ввиду того, что работа над ним закончена совсем недавно. В этой работе принимали активное участие родные и близкие хоккеистов, болельщики. Их рассказы и воспоминания очень обогатили сценарий, их можно считать полноправными соавторами нашего проекта.

Не к лицу руководству клуба и делать заявление о том, что «мнение клуба полностью разделяют учредители ХК «Локомотив», руководство ОАО «РЖД», Администрация Ярославской области, актив болельщиков команды». На самом деле это далеко не так. Мы располагаем противоположной информацией.

…И, наконец, cовершенно бестактным, с нашей точки зрения, являются слова, что «катастрофа команды «Локомотив» не может и не должна стать поводом для реализации чьих-то творческих и финансовых амбиций». Здесь мы с полной ответственностью можем заявить, что каждый член творческой группы выполняет честно и профессионально свой долг перед памятью погибших хоккеистов. Жизненный и творческий путь каждого из нас никому не дает права оскорблять наши искренние чувства к любимой команде.

И все же мы не оставляем надежды на возможные компромиссы по взаимодействию и вновь протягиваем руку хоккейному клубу «Локомотив»! Мы по-прежнему готовы к диалогу и сотрудничеству! Потому как Память и Любовь должны объединять, а не разъединять людей, - пишут авторы проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU