2020-07-02T13:02:13+03:00
Общество

Ярославский «Локомотив» против съемок фильма о трагедии 7 сентября 2011 года

Клуб считает производство картины несвоевременным
Полина Вачнадзе
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Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» выступило против съемок фильма с рабочим названием «Только Локо!»Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» выступило против съемок фильма с рабочим названием «Только Локо!»Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» выступило против съемок фильма с рабочим названием «Только Локо!». Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте. Фильм, согласно замыслу его авторов, посвящен памяти команды «Локомотива», которая разбилась 10 лет назад. КП-Ярославль п приводит текст обращения клуба.

«Полгода назад авторы картины «Только Локо!» обратились в адрес ХК «Локомотив» с просьбой о содействии в съемках, предоставили синопсис и рабочий сценарий фильма. Внимательно изучив эти документы, руководством Клуба было принято решение отказать в поддержке в силу ряда объективных и весомых причин. Во-первых, мы считаем, что производство такой киноленты сейчас является несвоевременным. Кроме того, сценарий носит крайне поверхностный характер и не представляет зрителям весь масштаб, глубину и необратимость трагедии команды «Локомотив», признанной мировым сообществом одной из самых страшных в истории спорта.

ХК «Локомотив» со своей стороны не может запретить производство фильма, но, зная о настойчивости авторов при любых условиях реализовать свой замысел, мы продолжаем твердо стоять на своей позиции, которую также поддерживает значительная группа родственников погибших членов команды, выступающих категорически против подобной картины.

Мнение Клуба полностью разделяют учредители ХК «Локомотив», руководство ОАО «РЖД», Администрации Ярославской области, актив болельщиков команды».

При этом в клубе отметили, что готовы к диалогу с различными творческими объединения и авторами относительно съемок фильмов. Поддержана идея режиссера Елены Михеевой, которая готовит цикл 30-минутных документальных фильмов, посвященных каждому из членов погибшей команды. Согласен клуб и на создание полнометражного художественного фильма, но только если будет проведен конкурс на лучший сценарий, получено полное одобрение родных и близких, а в качестве экспертов выступят компетентные люди.

«Абсолютно уверены, что чудовищная катастрофа команды «Локомотив» не может и не должна стать поводом для реализации чьих-либо творческих и финансовых амбиций, беспринципного подхода к чувствам и мнению людей, которые понесли острую боль утраты. Необходимо сохранять добрые традиции творческого союза спорта и кинематографа, отраженные в лучших российских фильмах», - говорится в обращении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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