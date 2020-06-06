Глава Ярославской области попросил смягчить ограничения для гостиниц
Глава региона Дмитрий Миронов обратился с просьбой к руководству Министерства экономического развития с просьбой открыть предприятия гостиничной индустрии уже на первом этапе снятия ограничений. В Ярославской области он начнется с 8 июня. Работу гостиниц на данный момент планируют возобновить только на третьем этапе.
Сейчас из-за простоя гостиничная отрасль лишилась всякой прибыли, при этом нужно платить зарплаты сотрудникам, аренду, никто не отменял коммунальные платежи и прочие расходы. Если запрет на деятельность продлится еще один-два месяца, многие предприятия гостиничного бизнеса окажутся банкротами.
Как говорится в обращении губернатора в минэкономразвития, падение выручки в апреле составило около 90% по отношению к марту. К концу года снижение доходов в гостиничном сегменте может составить до 70%.
ИСТОЧНИК KP.RU