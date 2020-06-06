2020-06-06T16:31:06+03:00
Общество

Глава Ярославской области попросил смягчить ограничения для гостиниц

С 8 июня в регионе начнется первый этап снятия ограничений
Полина Вачнадзе
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Глава Ярославской области попросил смягчить ограничения для гостиницГлава Ярославской области попросил смягчить ограничения для гостиницФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава региона Дмитрий Миронов обратился с просьбой к руководству Министерства экономического развития с просьбой открыть предприятия гостиничной индустрии уже на первом этапе снятия ограничений. В Ярославской области он начнется с 8 июня. Работу гостиниц на данный момент планируют возобновить только на третьем этапе.

Сейчас из-за простоя гостиничная отрасль лишилась всякой прибыли, при этом нужно платить зарплаты сотрудникам, аренду, никто не отменял коммунальные платежи и прочие расходы. Если запрет на деятельность продлится еще один-два месяца, многие предприятия гостиничного бизнеса окажутся банкротами.

Как говорится в обращении губернатора в минэкономразвития, падение выручки в апреле составило около 90% по отношению к марту. К концу года снижение доходов в гостиничном сегменте может составить до 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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