Первый этап снятия ограничений в Ярославской области: что откроется 8 июня
С 8 июня в Ярославской области начнется первый этап снятия ограничений. Соответствующее постановление подписал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
- Наши показатели - коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек, охват тестированием - позволяют сделать первые послабления, - сказал глава региона.
С 8 июня разрешено:
- открыть непродовольственные магазины с отдельным входом площадью не более 400 квадратных метров;
- открыть ярмарки;
- оказывать услуги по ремонту и пошиву одежды и обуви, копированию, подготовке документов, фотографированию;
- парикмахерским перейти на полноценный режим работы;
- возобновить работу туристическим агентствам и туроператорам;
- бронировать места в гостиницах и санаторно-курортных организация, но только для командировочных;
- открыть бани в тех районах, где относительно благополучная эпидситуация;
- начать тренировки сборным командам профессиональных спортивных клубов;
- проводить соревнования профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей (с разрешения федераций).
Кроме того, с понедельника весь список услуг начнут оказывать МФЦ, но по предварительной записи. Детские сады продолжат работы в сегодняшнем режиме, полное их открытие произойдет не раньше июля.
ИСТОЧНИК KP.RU