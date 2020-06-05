2020-06-05T22:37:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый этап снятия ограничений в Ярославской области: что откроется 8 июня

Показатели региона позволяют пойти на первые послабления
Полина Вачнадзе
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С 8 июня в Ярославской области начнется первый этап снятия ограниченийС 8 июня в Ярославской области начнется первый этап снятия ограниченийФото: Правительство Ярославской области
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С 8 июня в Ярославской области начнется первый этап снятия ограничений. Соответствующее постановление подписал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Наши показатели - коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек, охват тестированием - позволяют сделать первые послабления, - сказал глава региона.

С 8 июня разрешено:

- открыть непродовольственные магазины с отдельным входом площадью не более 400 квадратных метров;

- открыть ярмарки;

- оказывать услуги по ремонту и пошиву одежды и обуви, копированию, подготовке документов, фотографированию;

- парикмахерским перейти на полноценный режим работы;

- возобновить работу туристическим агентствам и туроператорам;

- бронировать места в гостиницах и санаторно-курортных организация, но только для командировочных;

- открыть бани в тех районах, где относительно благополучная эпидситуация;

- начать тренировки сборным командам профессиональных спортивных клубов;

- проводить соревнования профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей (с разрешения федераций).

Кроме того, с понедельника весь список услуг начнут оказывать МФЦ, но по предварительной записи. Детские сады продолжат работы в сегодняшнем режиме, полное их открытие произойдет не раньше июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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