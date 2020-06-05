В Ярославской области спасатели пришли на помощь 6-летней девочке
Сотрудники Пожарно-спасательной службы Ярославской области спасли пальчик 6-летней Полине. Любопытная девочка засунула его в петлю борта грузового автомобиля, а вытащить самостоятельно не смогла. На помощь пришли взрослые, но к тому времени палец уже припух и попытки его освободить тоже не увенчались успехом. Пришлось звонить спасателям.
Им понадобилось около 5 минут, чтобы вызволить девочку из "плена". Петлю пришлось распиливать и отжимать. Полина вела себя очень мужественно, не плакала и не кричала.
На днях спасатели помогли двум серфингистам, которых унесло ветром, вернуться на берег.
ИСТОЧНИК KP.RU