В Ярославской области спасатели пришли на помощь 6-летней девочке

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:32:56+03:00

Ребенок засунул палец в петлю борта грузовика и не мог вытащить

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Сотрудники Пожарно-спасательной службы Ярославской области спасли пальчик 6-летней Полине. Любопытная девочка засунула его в петлю борта грузового автомобиля, а вытащить самостоятельно не смогла. На помощь пришли взрослые, но к тому времени палец уже припух и попытки его освободить тоже не увенчались успехом. Пришлось звонить спасателям.

Им понадобилось около 5 минут, чтобы вызволить девочку из "плена". Петлю пришлось распиливать и отжимать. Полина вела себя очень мужественно, не плакала и не кричала.

На днях спасатели помогли двум серфингистам, которых унесло ветром, вернуться на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU