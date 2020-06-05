В Ярославской области спасли серфингистов, которых унесло от берега
ЧП произошло на Плещеевом озере в Переславском районе
Серфингистов унесло от берега на 4 километра. ФОТО: группа ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба ЯО" ВКонтакте
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О серфингистах, терпящих бедствие на Плещеевом озере, спасателям сообщили свидетели. Из-за сильного ветра и потери парусов любителей острых ощущений унесло от берега на четыре километра.
На место выехали сотрудники Пожарно-спасательной службы Ярославской области и инспекторы национального парка Плещеево озеро. Двух серфингистов, попавших в трудную ситуацию, благополучно доставили на берег, никто из них не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU