В Ярославской области спасли серфингистов, которых унесло от берега

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:01:18+03:00

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О серфингистах, терпящих бедствие на Плещеевом озере, спасателям сообщили свидетели. Из-за сильного ветра и потери парусов любителей острых ощущений унесло от берега на четыре километра.

На место выехали сотрудники Пожарно-спасательной службы Ярославской области и инспекторы национального парка Плещеево озеро. Двух серфингистов, попавших в трудную ситуацию, благополучно доставили на берег, никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU