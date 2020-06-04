В ДТП под Ростовом Великим погибли два человека

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:30:05+03:00

В аварии погибли два человека Фото: Сергей ГАПОН

Легковушка влетела в стоящий на обочине грузовик "МАН"

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Страшная авария произошла сегодня, 4 июня, около13:30 в Борисоглебском районе у деревни Селище. 36-летний водитель "Шкоды", судя по всему, не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине грузовик "МАН".

Погибли два человека: водитель легковушки и пассажир - женщина 1948 года рождения.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

За последние дни это не единственная авария, когда автомобиль врезается в припаркованную машину. Вчера, 3 июня, похожее ДПТ произошло в Ярославском районе: грузовик врезался в "Мерседес", под которым находился молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU