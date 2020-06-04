2020-06-04T10:55:18+03:00
Происшествия

В Ярославском районе грузовик влетел в стоящую на дороге машину

Под автомобилем в тот момент находился человек
Светлана Крутикова
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От удара "Мерседес" съехал в кюветОт удара "Мерседес" съехал в кюветФото: УМВД по Ярославской области
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Вчера, 3 июня, около 15 часов на 245 километре трассы «Москва-Холмогоры» в Ярославском районе произошло ДТП. По предварительной информации, грузовик «Исузу» врезался в стоящий на дороге «Мерседес Спринтер». От удара тот съехал в кювет.

- В результате ДТП пострадал 22-летний водитель «Мерседеса». Во время столкновения он выполнял ремонтные работы под автомобилем. Мужчина нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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