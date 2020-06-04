Торговые центры Ярославля не откроют еще неделю. А может и больше

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:12:48+03:00

Торговые центры еще как минимум неделю работать не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня, 4 июня, в Ярославской областной думе прошла встреча с представителями крупных торговых центров области. Речь в основном шла о налоговых льготах и арендной плате, но, естественно, был поднят и вопрос о сроках открытия торговых точек.

Его, по словам Максима Авдеева, в правительстве уже проговаривали. И сегодня губернатор Дмитрий Миронов сказал о возможных послаблениях. Открывать магазины начнут уже с понедельника, однако, торговые центры в "первую волну" работать вряд ли начнут.

- Как минимум неделю, а если будет возможно и больше, торговые центры, как и кинотеатры, пока открыты не будут. Посмотрим по эпидемиологической ситуации, - сказал Максим Авдеев.

ИСТОЧНИК KP.RU