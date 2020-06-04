Глава Ярославской области назвал ситуацию по коронавирусу в регионе стабильной

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:13:07+03:00

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- География новых случаев выявления коронавирусной инфекции смещается в регионы. Это сегодня обсуждали на заседании рабочей группы Госсовета. Важно, что наша область не входит в число тех, где ситуация нестабильная, - сказа губернатор Дмитрий Миронов.

В Ярославской области ежедневно снижается число заболевших, в стационарах из 1529 коек, подготовленных для COVID-пациентов, заняты 762. Больницам помогают и власти, и местные предприниматели, например, одна из компаний поставила в медучреждения 100 современных кроватей.

- Очень надеемся, что все принимаемые меры помогут в ближайшее время улучшить эпидобстановку и перейти к новым послаблениям. Все предпосылки для этого уже имеются, - дал надежду на возвращение к старым временам губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU