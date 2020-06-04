2020-06-04T16:12:30+03:00
Общество

Жителям Ростова сделают перерасчет за холодную воду

Соответствующее распоряжение поступит из Роспотребнадзора
Светлана Крутикова
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По цвету вода по-прежнему не соответствует нормеПо цвету вода по-прежнему не соответствует нормеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям Ростова сделают перерасчет за холодную воду. Соответствующее распоряжение Роспотребнадзора с указанием сроков для перерасчета поступит, когда все показатели воды приведут в норму.

Напомним, что жители города еще 21 мая начали жаловаться на запах тухлой рыбы от воды. В ходе проверок установили, что качество воды не соответствует установленным параметрам по цвету и запаху.

- К настоящему времени, по словам сотрудников Южного водоканала, проблему неприятного запаха удалось решить. Однако цвет воды в норму не пришел. При этом качество исходной воды в реке ухудшается. Пока ситуация не изменится, социально незащищенную категорию жителей Ростова будут обеспечивать бутилированной водой. Дважды в день бесплатно привозят воду из скважин, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Тем временем в городе продолжат работы по модернизации водозаборных очистных сооружений. Их построили еще 40 лет назад, и современных нагрузок они не выдерживают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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