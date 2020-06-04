В Ярославле собираются продлить трамвайные пути

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:08:03+03:00

Трамвайная ветка может увеличиться на четыре километра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Дзержинском районе Ярославля могут продлить трамвайные пути. Такими планами на будущее, правда, не понятно - близкое или далекое, поделился мэр города Владимир Волков. Одно из направлений - Норское, трамвайная ветка может увеличиться на четыре километра.

Когда начнутся эти работы, глава областного центра не сказал. Пока известно только о ремонте трамвайных путей, из-за которого изменится маршрут трамваев №5 и №7.

ИСТОЧНИК KP.RU