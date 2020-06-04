2020-06-04T09:06:08+03:00
Общество

В Ярославле временно изменится маршрут трамваев № 5 и 7

Изменения будут действовать 7 и 14 июня
Светлана Крутикова
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7 и 14 июня изменится схема движения трамваев № 5 и 77 и 14 июня изменится схема движения трамваев № 5 и 7Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле из-за ремонта трамвайных путей на пересечениях улицы Труфанова и Архангельского проезда, а также Труфанова и Мурманского проезда временно изменится схема движения трамваев № 5 и 7.

- 7 и 14 июня с 9 до 18 часов трамвайные маршруты №5 «Улица Чкалова - Больница №9» и № 7 «Улица Свердлова - Улица Волгоградская» будут ходить из центра города до остановки «Улица Елены Колесовой». Разворачиваться трамваи будут на кольце улицы Невского, - сообщается на сайте мэрии Ярославля.

Жителей города просят учесть временные изменения при планировании своих поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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