В Ярославской области экс-депутата признали виновным в убийстве
Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы
Бывшего депутата суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы. ФОТО: Владимир Корнилов/facebook.com
Изменить размер текста:
Дело рассматривали в Переславском районном суде. Бывший депутат местной городской думы Владимир Корнилов обвинялся в убийстве и был признан виновным в совершении этого преступления.
По данным следствия, преступление произошло на бытовой почве в декабре прошлого года. После распития спиртных напитков, обвиняемый избил потерпевшего, потом задушил его и поджег. 16 декабря Владимир Корнилов был задержан.
Бывшего депутата суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU