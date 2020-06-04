В Ярославской области экс-депутата признали виновным в убийстве

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:24:23+03:00

Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы

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Дело рассматривали в Переславском районном суде. Бывший депутат местной городской думы Владимир Корнилов обвинялся в убийстве и был признан виновным в совершении этого преступления.

По данным следствия, преступление произошло на бытовой почве в декабре прошлого года. После распития спиртных напитков, обвиняемый избил потерпевшего, потом задушил его и поджег. 16 декабря Владимир Корнилов был задержан.

Бывшего депутата суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU