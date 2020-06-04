2020-06-04T10:24:23+03:00
Происшествия

В Ярославской области экс-депутата признали виновным в убийстве

Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы
Полина Вачнадзе
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Бывшего депутата суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы. ФОТО: Владимир Корнилов/facebook.comБывшего депутата суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы. ФОТО: Владимир Корнилов/facebook.com
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Дело рассматривали в Переславском районном суде. Бывший депутат местной городской думы Владимир Корнилов обвинялся в убийстве и был признан виновным в совершении этого преступления.

По данным следствия, преступление произошло на бытовой почве в декабре прошлого года. После распития спиртных напитков, обвиняемый избил потерпевшего, потом задушил его и поджег. 16 декабря Владимир Корнилов был задержан.

Бывшего депутата суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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