Избил, придушил и поджег. В Переславле задержали подозреваемого в убийстве таксиста депутата

В Переславле-Залесском задержали председателя фракции «Единой России» Владимира Корнилова. Депутата подозревают в убийстве. По предварительной информации, Корнилов убил таксиста и попытался скрыть преступление, устроив пожар. Убитым человеком оказался 60-летний Павел Чередников, который на прошлых выборах в переславскую Думу на общественных началах активно агитировал за «Справедливую Россию».

Обгоревшее тело убитого было обнаружено 14 декабря на остановке в Троицкой слободе. По информации издания, в качестве предварительной причины смерти указывается асфиксия от закрытия дыхательных путей рвотными массами, сообщают Ярновости.

На 53-летнего Корнилова завели уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся необходимые следственные действия. По нашей информации, собранные доказательства полностью изобличают преступника.

- По данным следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его,- рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области по взаимодействию со СМИ Кристина Гузовская.

Павел Чередников

И предполагаемый убийца, и жертва жили в Троицкой слободе – небольшом селе под Переславлем. Чередников – в частном доме со своей мамой. От первого брака у 60-летнего мужчины осталась взрослая дочь и внуки. Знакомые характеризуют Павла исключительно с положительной стороны: он много трудился, работал на грузовике и шабашил в такси. Известно, что у мужчины возникали проблемы с алкоголем.

О судьбе Корнилова высказался заместитель Председателя Городской Думы, руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Хабибулин:

- Мы были с Корниловым идеологическими противниками, но я видел со стороны, как человека «доводили», - завил депутат. - С приходом подмосковной команды местные кадры старались отодвинуть в сторону, это коснулось и Корнилова. Сначала ему пообещали после выборов пост второго зама председателя Думы, но не выполнили обещание. Потом его взяли руководителем ЕДДС, но при отчете за оценку главы ему пришлось уйти из-за конфликта интересов, а его жене сложить полномочия директора МКУ. Все эти проблемы и привели человека в состояние депрессии. Сложно лишаться работы ради блага подмосковной команды. Поэтому в последнее время замкнулся, ходил смурной и жизни не радовался.

Но до проблем на службе мужчина был душой компании, часто смеялся и веселил окружающих. Никто не видел его агрессивным.

А вот коллеги подозреваемого в убийстве единоросса довольно резки. Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн дал официальный комментарий по поводу случившегося:

- Следует выяснить, как такой человек, вообще, мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию. В этой связи до конца недели в Переславль-Залесский будет направлена комиссия Генсовета, которая на месте изучит ситуацию, соберет депутатский корпус и партийный актив, выслушает мнения людей, - заявил Хинштейн. - Хотя вину человека может установить только суд, мы не собираемся прятаться за формальными рамками УПК. Кроме того, он уже сам дал признательные показания, сознавшись в убийстве. При таких обстоятельствах ни о какой презумпции невиновности говорить не приходится.

Известно, что Владимир Корнилов объявил о выходе из фракции и Политсовета партии «Единая Россия». Также он написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата городской думы. Фракция удовлетворила эти заявления.

Для знакомых Чередникова и Корнилова произошедшее – большой шок. Мужчины никогда не конфликтовали открыто, жили практически по соседству. Односельчане принадлежали к разным социальным группам, поэтому точно сказать, что не поделили водитель грузовика и высокопоставленный депутат, сможет только следствие.

Во вторник, 17 декабря, Павла Чередникова похоронили в закрытом гробу. Местные рассказали, что лицо погибшего мужчины было обуглено - депутат сначала набросился на таксиста с кулаками, избил его и придушил. Затем Корнилов, якобы, сходил домой за бутылкой с горючим, облил им голову Чередникова и поджог, сообщает 76.ру.

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