2020-06-02T16:07:34+03:00
Общество

Директор ярославской школы назвала книгу с понятной для пятиклассников биографией Уальда

Одна из мам пожаловалась на летнее задание для детей, в котором говорится о нетрадиционной ориентации писателя
Полина Вачнадзе
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В книге приводится биография автора сказки Оскара Уайльда. ФОТО предоставлено школой №4В книге приводится биография автора сказки Оскара Уайльда. ФОТО предоставлено школой №4
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Вчера, 1 июня, в социальных сетях появился пост мамы ученика одной из ярославских школ. Женщина рассказала о домашнем задании по английскому языку для учеников 5 класса. Детям предлагалось перевести с иностранного на русский биографию писателя Оскара Уальда, в которой говорилось о нетрадиционной сексуальной ориентации писателя.

Педагоги эту информацию опровергли.

- Книга для чтения к учебнику английского языка для 5 класса (составители В.Н.Богородицкая, Л.В.Хрусталева) на сегодня – единственное учебное пособие, которое используется для организации внеклассного чтения учеников 5 класса ярославской средней школы № 4 с углубленным изучением английского языка, - рассказала директор школы Валентина Лапотникова.

В одном из заданий к учебнику детям предложено дочитать сказку «Эгоистичный великан». Кроме того, приводится биография автора сказки Оскара Уайльда.

Перевод биографии, опубликованный в книге для учеников 5 класса:

«Оскар Уайльд (1854-1900) – британский романист, драматург с блестящим остроумием, эссеист, родился в Дублине (Ирландия), получил образование в Оксфорде (Англия). Он известен как автор замечательных сказок, которые он писал в годы раннего творчества. Некоторые его сказки веселые и забавные, некоторые грустные. Но все они являются самыми трогательными и написаны с богатым воображением. Пожалуй, его самая известная сказка – «Эгоистичный великан», в которой сердце ужасного старого великана меняется и становится добрым, когда он учится любить и заботится о маленьких детях в саду. Среди его самых известных сказок Оскара Уайльда можно назвать «Кентервилльское привидение», «Счастливый принц», «Соловей и роза», «Настоящий друг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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