"Это нормально? В 5 классе!". Ярославну возмутило школьное задание на лето

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:17:54+03:00

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Постом-возмущением в социальной сети отреагировала на школьное задание мама пятиклассника одной из ярославских школ. Меньше чем за час ее пост прокомментировали около 150 человек. А поговорить и подискутировать есть о чем: дети должны перевести с английского языка биографию писателя Оскара Уальда, где говорится о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

- У нас в школе дали детям на лето текст Оскара Уальда по английскому языку. Так вот, вместе с произведением дали биографию. А он - гомосексуалист. Дети в пятом классе не знают, что это такое! В общем, текст не по возрасту... То, что дали, надо прочитать, перевести и быть готовым ответить на вопросы. У детей уже сейчас появились вопросы, кто такой гомосексуалист. Это нормально? В 5 классе, - пишет мама школьника.

Некоторые комментаторы считают, что никаких вопросов у детей не появится - они и так уже все прекрасно знают в своем нежном возрасте. Другие советуют поговорить с сыном или дочерью и все рассказать начистоту.

- Не вижу трудности объяснить 10-11-летнему ребенку, что существуют люди, которые любят людей своего пола. Главное - правильно подать информацию и не внушать ребенку, что это неправильно и выходит за пределы нормы. В 11 лет, как мне кажется, ребенок вполне может все осознать и понять верно, если грамотно объяснить, - считает одна из участниц группы "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте.

С ней категорически не согласна Ольга Голубева:

- Читаю и диву даюсь, сколько сторонников этого. Это не нормально, это просто ужас. Это в Европе пусть изучают, а в России это не приемлемо. Никогда еще наш народ не был за это и знать нашим детям это не к чему. Наши дети должны быть нормальной ориентации как природа заложила. Что за фигня, совсем уже мозги заклинило...

Одни советуют подать в суд на учителя, другие - не заострять внимание на ориентации, ведь главное в писателе - его произведения, а не личная жизнь. Кто-то вспомнил свои "школьные году чудесные"

- Ха, у нас в третьем в тесте была Теффи "Катенька". Романтические мечты о чистой любви. Это, значит, можно, про нетрадиционную ориентацию в пятом можно, а Есенина в 9-ом не моги, уволят, - иронизирует Татьяна Федорина-Лисенкова.

ИСТОЧНИК KP.RU