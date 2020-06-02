В Ярославской области три объекта стали памятниками

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:32:50+03:00

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В реестр вошли дом жилой священнослужителей в Ярославле, женская гимназия в Угличе, церковь Крестовоздвижения в деревне Селифонтово, в которой не так давно в старом пне нашли икону Богородицы.

- Выявленные объекты включены в Единый реестр на основании государственной историко-культурной экспертизы. У них определены предметы охраны и границы территории, а это значит, что на данных объектах можно проводить работы по их сохранении. Оформляются охранные обязательства с перечнем видов работ и сроками их выполнения, а также актом технического состояния, - пояснил директор департамента охраны объектов и культурного наследия Александр Филяев.

Церковь Крестовоздвижения в Селифонтове включена в реестр по инициативе Ярославского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Храм освящен в 1796 году, расписан в 1858-м пензенским мастером Познеевым и его артелью. Сейчас храмом занялись волонтеры, проводят там субботники, расчищают территорию. В их планах сделать приход действующих, этого хотят и многие местные жители.

Дом жилой священнослужителей построен в 1778 году как один из пяти домов в славками в два этажа для свежерыбного ряда. В 1860-е годы здание принадлежало священникам церкви Иоанна Златоуста.

Здание женской гимназии в Угличе соседствует с уникальным памятником XVII века – архитектурным ансамблем Воскресенского монастыря. На протяжении 120 лет находились учебные заведения – женская гимназия, педучилище, сейчас – индустриально-педагогический колледж.

ИСТОЧНИК KP.RU