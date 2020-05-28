2020-05-28T14:11:01+03:00
Звезды

В старом пне у разрушенного храма под Ярославлем нашли икону 19 века

В грязной пластинке чудом разглядели силуэты
Полина Вачнадзе
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Чтобы снять грязь и ржавчину с иконы, отдали ее реставраторам. ФОТО из архива Юлии НиколаевойЧтобы снять грязь и ржавчину с иконы, отдали ее реставраторам. ФОТО из архива Юлии Николаевой
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За реставрацию храма Воздвижения Креста Господня в деревне Селифонтово Ярославского района группа энтузиастов взялась в сентябре прошлого года. Церковь была построена в 1787 году на деньги князя Козловского, приход благополучно действовал многие годы, но в 1963 году приход расформировали. С тех пор храм, судя по внешнему виду, не раз горел, а потом на него просто никто не обращал внимания. И вот сюда снова пришли люди, которые решили воссоздать его прежний облик.

- Сначала мы опросили людей, нужен ли им здесь храм. Когда собрали больше 100 подписей, поняли, что дальше можно не спрашивать, ответ очевиден. И приступили к работе. Сейчас проходят субботники, убираем мусор, накопившийся здесь за многие годы, спиливаем деревья. Вот недавно убрали березы, которые росли на куполе, - рассказывает одна из инициаторов благого дела Юлия Николаева.

И не давал ярославцам покоя старый пень. Дерево спилили, а он никак не поддавался и продолжал давать побеги. 23 мая вооружился один из участников группы Александр инструментами - топором, ломом, бензопилой – и принялся в очередной раз пень выкорчевывать.

Под этим пнем и нашли ржавую пластинку. Фото из архива Юлии Николаевой

Под этим пнем и нашли ржавую пластинку. Фото из архива Юлии Николаевой

- Распилил пополам, подрубил корни, ломом его раскачивал, снова топором… В общем, мучили пень долги и все же выдернули с насиженного места. Смотрим – под ним пластинка лежит небольшая. Потерли немного – вроде как силуэты на ней, а вверху херувимчики, - вспоминает Юлия события недельной давности.

Дома почистила немного находку – икона! Даже надпись удалось прочитать – Боголюбская Пресвятыя Богородица. Но чтобы полностью снять с иконы накопившуюся годами грязь и ржавчину, пришлось отдать ее реставраторам.

- Храм был давно разграблен, не раз по нему ходили с металлоискателями и уже никто не надеялся разыскать даже железной столетней копейки, да и цели такой никогда не было. И тут такая находка, - говорит Юлия.

Она и другие участники реставрации считают, что не дерево сохранило икону для них, а сама Богородица решила поддержать людей. Ведь на свитке, который она держит в своих руках, написано: «Владыко Многомилостивый, Сыне и Боже Мой, молю Тя, да пребудет божественная благость на людях Твоих и светозарный луч славы Твоея да нисходит выну на место, мною избранное».

- Икона 19 века, может она и не представляет никакой исторической ценности, но ценна и уникальна для нас, - говорит Юлия. – Мы теперь точно не оставим храм.

Так храм выглядит сейчас. Фото из архива Юлии Николаевой

Так храм выглядит сейчас. Фото из архива Юлии Николаевой

Образ сейчас хранится у Юлии, но она планирует передать его храму Воздвижения, когда тот полностью будет восстановлен. Когда это случится? Точно не скоро. Деньги, как обычно в таких случаях, собирают всем миром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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