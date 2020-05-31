МЧС: гидрологическая ситуация в Ярославской области стабильна

31 Май 2020 2020-05-31T08:39:18+03:00

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Гидрологическая ситуация в Ярославской области стабильна, сообщает пресс-служба МЧС России по Ярославской области. Ранее ведомство предупредило о том, что возможно увеличение уровня воды в реках на 1-2 метра.

По данным на 30 мая, в районе Рыбинска уровень воды составляет 86,02 метра по балтийской системе. Неблагоприятная отметка начинается с 89 метров. В районе Ярославля - 84,76 метра, при неблагоприятной отметке в 86 метров. Гидрологическую обстановку в регионе мониторят ежедневно.

В пятницу, 29 мая, из-за сильных дождей подтопило дачные участки в СНТ «Дубрава» под Переславлем. На место выезжали сотрудники МЧС. Эвакуировать людей не пришлось. Затруднений для проезда не возникло. По состоянию на 30 мая в «Дубраве» подтопленных участков не было.

ИСТОЧНИК KP.RU